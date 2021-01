Infortunio Berardi: i possibili tempi di recupero (Di lunedì 11 gennaio 2021) Più infortuni che gol: la partita tra Juventus e Sassuolo ha visto uscire in sequenza McKennie, Dybala e Berardi, tutti per problemi fisici. I due giocatori della Juventus hanno sostenuto oggi gli esami strumentali al J medical, nelle prossime ore verranno rese note le loro condizioni e relativi tempi di recupero. Per quanto riguarda l’Infortunio di Berardi lo costringerà a star fermo 3 o 4 settimane, come ha riportato Sky Sport. L’esterno neroverde ha riportato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra. Lo stop del numero 25 lo costringerà a saltare probabilmente le sfide in campionato con Parma, Lazio e Cagliari e in Coppa Italia gli ottavi contro lo Spezia. Un’assenza importante per il Sassuolo e De Zerbi, che ha trovato in Berardi l’uomo chiave a cui affidare le sorti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 gennaio 2021) Più infortuni che gol: la partita tra Juventus e Sassuolo ha visto uscire in sequenza McKennie, Dybala e, tutti per problemi fisici. I due giocatori della Juventus hanno sostenuto oggi gli esami strumentali al J medical, nelle prossime ore verranno rese note le loro condizioni e relatividi. Per quanto riguarda l’dilo costringerà a star fermo 3 o 4 settimane, come ha riportato Sky Sport. L’esterno neroverde ha riportato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra. Lo stop del numero 25 lo costringerà a saltare probabilmente le sfide in campionato con Parma, Lazio e Cagliari e in Coppa Italia gli ottavi contro lo Spezia. Un’assenza importante per il Sassuolo e De Zerbi, che ha trovato inl’uomo chiave a cui affidare le sorti ...

