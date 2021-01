In Lombardia tornano i volti di un decennio fa. Ed è rilevante, in vista delle elezioni a Milano (Di lunedì 11 gennaio 2021) La partita elettorale riguardante Milano è sempre una questione nazionale. Quella dei prossimi mesi lo sarà ancora di più, per una duplice ragione. In primo luogo, il modo in cui la locomotiva d’Italia reagirà allo shock causato dal Covid inciderà in maniera decisiva sul rilancio del Paese nel suo complesso. E l’esito di questa vicenda è tutt’altro che scontato, viste anche le crepe che in queste ore si stanno aprendo nel governo proprio sul tema specifico. La seconda ragione è che, per una curiosa coincidenza, in questi ultimi giorni temi tipici dell’amministrazione comunale si sono intrecciati con quelli di competenza della Regione, anche per via del ritorno sulla scena di Letizia Moratti e Riccardo De Corato. Come si ricorderà, erano proprio loro a governare Milano fino al 2011, quando ci fu l’inversione di tendenza con Giuliano Pisapia, proseguita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) La partita elettorale riguardanteè sempre una questione nazionale. Quella dei prossimi mesi lo sarà ancora di più, per una duplice ragione. In primo luogo, il modo in cui la locomotiva d’Italia reagirà allo shock causato dal Covid inciderà in maniera decisiva sul rilancio del Paese nel suo complesso. E l’esito di questa vicenda è tutt’altro che scontato, viste anche le crepe che in queste ore si stanno aprendo nel governo proprio sul tema specifico. La seconda ragione è che, per una curiosa coincidenza, in questi ultimi giorni temi tipici dell’amministrazione comunale si sono intrecciati con quelli di competenza della Regione, anche per via del ritorno sulla scena di Letizia Moratti e Riccardo De Corato. Come si ricorderà, erano proprio loro a governarefino al 2011, quando ci fu l’inversione di tendenza con Giuliano Pisapia, proseguita ...

Noovyis : (In Lombardia tornano i volti di un decennio fa. Ed è rilevante, in vista delle elezioni a Milano) Playhitmusic - - MassiSilver : @GioSallusti @Marinella456 @lellinara Lo so che si fa aboliamo l'imu, l'iperf e l'irap? il problema non è il pagare… - ilMorands : RT @tomasobassani: Qui in #Lombardia è ormai netta la ripresa dei ricoveri ospedalieri nei reparti #Covid. Al netto di ritardi e variazioni… - Corriere : Da domani, lunedì 11 gennaio, tornano le zone gialle e arancioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sic… - nando_mastrillo : RT @tomasobassani: Qui in #Lombardia è ormai netta la ripresa dei ricoveri ospedalieri nei reparti #Covid. Al netto di ritardi e variazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia tornano In Lombardia tornano i volti di un decennio fa. Ed è rilevante, in vista delle elezioni a Milano Il Fatto Quotidiano Coronavirus a Bergamo, 195 casi. Tornano a salire i ricoverati

Torna a salire il numero dei ricoverati per il Covid negli ospedali della Lombardia. Nell’ultimo aggiornamento dalla Regione, di domenica 10 gennaio, risultano 3 persone in più in Terapia intensiva (p ...

In Fvg nuovo record di positivi ricoverati in ospedale. Casi ogni 1.000 abitanti: il Fvg è terzo in Italia

Sale a 767 il numero dei pazienti nei reparti, 64 in terapia intensiva. E i dati della seconda ondata confermano un quadro preoccupante ...

Torna a salire il numero dei ricoverati per il Covid negli ospedali della Lombardia. Nell’ultimo aggiornamento dalla Regione, di domenica 10 gennaio, risultano 3 persone in più in Terapia intensiva (p ...Sale a 767 il numero dei pazienti nei reparti, 64 in terapia intensiva. E i dati della seconda ondata confermano un quadro preoccupante ...