Impostare la Memoria virtuale o file di paging pagefile sys

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Uno degli argomenti più controversi su Windows è la gestione della, chiamato anchedi swap odi. Come molti utenti sapranno (ma tranquilli ci pensiamo noi a rinfrescarvi la) ildiserve ad integrare laRAM con unaaggiuntiva, da usare in caso di saturazione della RAM ufficiale: se sul PC girano troppe applicazioni che utilizzano tutta la RAM a disposizione, Windows passerà alcuni processi e alcuninella, utilizzando uno spazio sull'hard disk denominato page.sys come fosse della RAM aggiuntiva. Su Windows 10 la gestione della...