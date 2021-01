Il solito Davids | esordio in panchina e subito espulsione!

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 gennaio 2021)non cambia, l’ex centrocampista della Juventus si conferma sopra le righe.da allenatore sulladell’Olhanense, club di terza serie del Portogallo, è arrivataun’espulsione. Il suo debutto non è stato entusiasmante, la sfida sul campo del Lusitano de Évora si è conclusa a reti involate.è stato espulso al fischio finale, l’ex centrocampista bianconero si è visto sventolare il cartellino rosso in seguito ad una rissa scoppiata in campo a fine partita. Non ha preso bene il provvedimento e ha deciso di lasciare il campo senza rilasciare dichiarazioni. L’inizio sulla nuovapuò dunque considerarsi da dimenticare,sarà costretto a saltare anche il derby di Lagos in programma mercoledì- L'articolo CalcioWeb.