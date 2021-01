Governo: Bettini, 'possibile crisi breve gestibile in Parlamento' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen.(Adnkronos) - "Dobbiamo fare presto, decidere presto, fare le cose che servono. Abbiamo posto per primi la questione di un ripartenza del Governo, fare le cose che servono e anche un riassetto del Governo. C'è una disponibilità a fare questo, perfino con una crisi breve, gestibile, parlamentare, che non apra fibrillazioni che di solito le crisi producono". Lo ha affermato Goffredo Bettini, dirigente del Pd, ospite di 'Zapping' su Radiouno Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen.(Adnkronos) - "Dobbiamo fare presto, decidere presto, fare le cose che servono. Abbiamo posto per primi la questione di un ripartenza del, fare le cose che servono e anche un riassetto del. C'è una disponibilità a fare questo, perfino con una, parlamentare, che non apra fibrillazioni che di solito leproducono". Lo ha affermato Goffredo, dirigente del Pd, ospite di 'Zapping' su Radiouno Rai.

borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - diapason29 : @renatobrunetta @HuffPostItalia Ma perché parli con Bettini, vuoi salvare il Governo Conte? Sarebbe assurdo, non voglio crederci. - erreelleci : @martinoloiacono @ZappingRadio1 Più facile l'ingresso di Bettini in Forza Italia per portarsi dietro alcuni 'respon… - soteros1 : RT @borghi_claudio: Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del M5S… - cohibadelaserna : RT @Linkiesta: Per restare a Palazzo Chigi il premier sta concedendo qualsiasi cosa a Renzi. Ma il senatore di Italia viva rilancia e chie… -