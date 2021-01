Giulia: «Questa volta pensavo veramente di poter tornare a scuola…» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa volta pensavo veramente di poter tornare a scuola: da quando era stata presa la decisione di riaprire i cancelli il 7 gennaio, ero pronta e felice di ripercorrere i corridoi, di guardare negli occhi i professori, di ridere insieme ai miei amici. Ero impaziente di assaporare di nuovo tutto questo, che, a ogni notizia così incerta e passeggera, mi manca sempre un po’ di più. Quasi ogni giorno c’è una nuova e bellissima illusione, infranta subito da continui e sfiancanti ripensamenti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa volta pensavo veramente di poter tornare a scuola: da quando era stata presa la decisione di riaprire i cancelli il 7 gennaio, ero pronta e felice di ripercorrere i corridoi, di guardare negli occhi i professori, di ridere insieme ai miei amici. Ero impaziente di assaporare di nuovo tutto questo, che, a ogni notizia così incerta e passeggera, mi manca sempre un po’ di più. Quasi ogni giorno c’è una nuova e bellissima illusione, infranta subito da continui e sfiancanti ripensamenti.

