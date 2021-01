Garbagnate, Vigili del Fuoco: un 2020 sopra la media per numero di interventi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono arrivati i dati sull’attività svolta dai Vigili del Fuoco di Garbagnate Milanese nell’anno appena terminato. I numeri, forniti direttamente dal distaccamento, ci raccontano di un 2020 sopra la media per quantità e tipologia di interventi. Le richieste di soccorso sono state in tutto 849 rispetto alle 386 del 2019, con un incremento del 120%. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono arrivati i dati sull’attività svolta daideldiMilanese nell’anno appena terminato. I numeri, forniti direttamente dal distaccamento, ci raccontano di unlaper quantità e tipologia di. Le richieste di soccorso sono state in tutto 849 rispetto alle 386 del 2019, con un incremento del 120%. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Un incendio ha distrutto ieri sera un'officina meccanica a Garbagnate Milanese. L'episodio è accaduto intorno alle 22. Sul posto sei mezzi dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno bruciato le cinque auto ...

