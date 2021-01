Focolaio Covid in Rsa di Prato: 46 ospiti positivi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Focolaio di coronavirus nella Rsa Santa Caterina di Prato dove, come riporta oggi La Nazione, si sono registrati numerosi casi anche tra anziani che erano stati vaccinati nei giorni scorsi contro il ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021)di coronavirus nella Rsa Santa Caterina didove, come riporta oggi La Nazione, si sono registrati numerosi casi anche tra anziani che erano stati vaccinati nei giorni scorsi contro il ...

