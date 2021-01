Dayane Mello: chi è, anni, Instagram, carriera, vita privata, figlia, Grande Fratello Vip (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 11 gennaio 2021. Tra i vip al televoto: Dayane, Mario, Maria Teresa, Rosalinda, Giulia, Andrea Zenga, Stefania, Tommaso e Samantha: chi abbandonerà il gioco? Lo scopriremo questa sera! Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Dayane Mello. Conosciamola meglio… Dayane Mello: chi è, anni, carriera Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 11 gennaio 2021. Tra i vip al televoto:, Mario, Maria Teresa, Rosalinda, Giulia, Andrea Zenga, Stefania, Tommaso e Samantha: chi abbandonerà il gioco? Lo scopriremo questa sera! Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia.è stata notata all’età di 16da un talent scout nella sua ...

