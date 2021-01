Covid, Oms: “L’immunità di gregge non sarà raggiunta nel 2021. Dobbiamo continuare a rispettare le misure” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “L’immunità di gregge contro il Covid non sarà raggiunta nel 2021”. È la previsione dell’Oms, emersa nel corso del consueta conferenza stampa per fare il punto sulla pandemia. La dottoressa Soumya Swaminathan ha quindi sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus allo stesso tempo ha chiesto “un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari e i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i paesi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) “dicontro ilnonnel”. È la previsione dell’Oms, emersa nel corso del consueta conferenza stampa per fare il punto sulla pandemia. La dottoressa Soumya Swaminathan ha quindi sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus allo stesso tempo ha chiesto “un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari e i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i paesi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

