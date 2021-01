Covid, in aumento in Abruzzo terapie intensive ieri registrati 400 nuovi casi di positivi (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Aquila - Sono 400 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.599 tamponi: è risultato positivo l'8,70% dei campioni analizzati. Torna a salire il numero dei test eseguiti; non ne venivano effettuati così tanti dal 24 dicembre. Si registrano cinque decessi recenti. Aumentano gli attualmente positivi e, a fronte di un lieve calo dei ricoveri complessivi, aumentano le terapie intensive. Il bilancio delle vittime resta invariato a 1.274 in quanto sono stati cancellati cinque casi risultati duplicati. Del totale, 791 vittime - cioè il 62,1% - sono relative alla seconda ondata. Dei nuovi positivi, il più giovane ha un anno e il più anziano 99 anni. A livello territoriale, l'incremento ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'Aquila - Sono 400 idi coronavirus accertati nelle ultime ore in. Sono emersi dall'analisi di 4.599 tamponi: è risultato positivo l'8,70% dei campioni analizzati. Torna a salire il numero dei test eseguiti; non ne venivano effettuati così tanti dal 24 dicembre. Si registrano cinque decessi recenti. Aumentano gli attualmentee, a fronte di un lieve calo dei ricoveri complessivi, aumentano le. Il bilancio delle vittime resta invariato a 1.274 in quanto sono stati cancellati cinquerisultati duplicati. Del totale, 791 vittime - cioè il 62,1% - sono relative alla seconda ondata. Dei, il più giovane ha un anno e il più anziano 99 anni. A livello territoriale, l'incremento ...

vaticannews_it : #10gennaio @acs_italia Cresce la minaccia terroristica in Africa #Colombia #Covid_19 Aumento dei contagi… - SkyTG24 : Covid, in aumento i ricoverati con sintomi e i pazienti in terapia intensiva. I DATI - zaiapresidente : ??? Ieri sera abbiamo raggiunto la quota del 55,1% delle somministrazioni di vaccino anti-Covid rispetto alle dosi… - lavocediasti : Covid-19, leggero aumento del tasso di positività nell'ultima settimana: 1.031 contagi in più rispetto a sette gior… - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS: DOMICILIATI IN AUMENTO NELL'ALESSANDRINO ?? Il bollettino odierno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumento Covid:aumento casi nel Barese,sindaco chiude tutte le scuole Agenzia ANSA Asilo, pandemia farà aumentare le domande

Nonostante il numero nettamente inferiore di richieste inoltrate lo scorso anno la SEM ora si aspetta un nuovo aumento a medio termine ...

L’emergenza Covid non è l’unica: l’appello dei medici

L'emergenza covid ha monopolizzato mediaticamente la medicina italiana. Per questo gli screening legati ad altre patologie gravi stanno rallentando.

Nonostante il numero nettamente inferiore di richieste inoltrate lo scorso anno la SEM ora si aspetta un nuovo aumento a medio termine ...L'emergenza covid ha monopolizzato mediaticamente la medicina italiana. Per questo gli screening legati ad altre patologie gravi stanno rallentando.