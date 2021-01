Coronavirus: esperto francese, 'variante Gb quasi un'epidemia nell'epidemia' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parigi, 11 gen. (Adnkronos) - La fase che si apre con l'insorgere della variante britannica del Covid-19 in Francia non ha molto a che vedere con la prima e la seconda ondata del virus. A dirsene convinto è stato l'epidemiologo francese Arnaud Fontanet. "E' quasi una nuova epidemia nell'epidemia", ha commentato su Bfmtv-Rmc l'esperto, membro del Consiglio Scientifico, dopo che sono emersi diversi casi della variante britannica all'interno di una famiglia a Marsiglia. L'allarme è scattato dopo la scoperta di un caso positivo il 31 dicembre tra i membri della famiglia di 5 persone residente in Gran Bretagna e venuta a trascorrere le feste in Francia. Sui 45 casi contatto, 23 sono successivamente risultati positivi, 8 dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parigi, 11 gen. (Adnkronos) - La fase che si apre con l'insorgere dellabritannica del Covid-19 in Francia non ha molto a che vedere con la prima e la seconda ondata del virus. A dirsene convinto è stato l'epidemiologoArnaud Fontanet. "E'una nuova", ha commentato su Bfmtv-Rmc l', membro del Consiglio Scientifico, dopo che sono emersi diversi casi dellabritannica all'interno di una famiglia a Marsiglia. L'allarme è scattato dopo la scoperta di un caso positivo il 31 dicembre tra i membri della famiglia di 5 persone residente in Gran Bretagna e venuta a trascorrere le feste in Francia. Sui 45 casi contatto, 23 sono successivamente risultati positivi, 8 dei ...

TV7Benevento : Coronavirus: esperto francese, 'variante Gb quasi un'epidemia nell'epidemia'... - LucaErma : Bella prospettiva. #coronavirus #GranBretagna - ActionItalia : Test sierologici, #vaccini, e #FakeNews: il dibattito sul #COVID19 continua a crescere. Cosa abbiamo imparato fino… - Ciribini : RT @itosettiMD_MBA: @Ciribini non ha nessun senso. stasera Drosten in persona ha detto di smetterla di sostenere che le scuole non siano un… - itosettiMD_MBA : @Ciribini non ha nessun senso. stasera Drosten in persona ha detto di smetterla di sostenere che le scuole non sian… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esperto Coronavirus: esperto francese, 'variante Gb quasi un'epidemia nell'epidemia' Il Tempo Pechino: il team dell'Oms inizierà l'inchiesta sul Covid il 14 gennaio

L’indagine partirà dopo numerosi rinvii, l’ultimo la scorsa settimana. La squadra di esperti collaborerà con i dottori cinesi. Non è chiaro se la missione potrà ...

Coronavirus: esperto francese, ‘variante Gb quasi un’epidemia nell’epidemia’

(Adnkronos) – La fase che si apre con l’insorgere della variante britannica del Covid-19 in Francia non ha molto a che vedere ... nell’epidemia”, ha commentato su Bfmtv-Rmc l’esperto, membro del ...

L’indagine partirà dopo numerosi rinvii, l’ultimo la scorsa settimana. La squadra di esperti collaborerà con i dottori cinesi. Non è chiaro se la missione potrà ...(Adnkronos) – La fase che si apre con l’insorgere della variante britannica del Covid-19 in Francia non ha molto a che vedere ... nell’epidemia”, ha commentato su Bfmtv-Rmc l’esperto, membro del ...