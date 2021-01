Claretta | l’altra verità | violentata e seviziata dai partigiani Un libro rivela fonti inedite

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La scrittrice Maria Pia Paravia ricostruisce in unle ultime ore diPetacci, l’amante di Benito Mussolini che con lui condivise la fine tragica e la sorte dello scempio del cadavere a Piazzale Loreto. Il, dove è la stessa Petacci in prima persona a raccontare di sé, si chiama “Il giallo di una vita spezzata”(Graus, pp. 64, euro 12) e ripercorre le tappe del rapporto tra Clara e Mussolini fino alle ultime, drammatiche, ore di vita. Ed è proprio raccontando la fine diche l’autrice inseriscezioni che contraddicono la versione ufficiale. Ledi Maria Pia Paravia suDellecui attinge Maria Pia Paravia parla oggi Libero in un articolo di Ginaluca Veneziani. “Una versione – scrive – consentita dalle ...