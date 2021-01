Binotto: il team principal è fiducioso delle capacità di Sainz (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il team principal della Ferrari Binotto, in un’intervista per RaceFans ha parlato dell’arrivo di Carlos Sainz in Ferrari. Binotto ha rimarcato la fiducia nei confronti del pilota spagnolo, arrivato a seguito del non rinnovo di Sebastian Vettel con la scuderia di Maranello. Binotto su Sainz: “Ci aiuterà nell’immediato” Intervistato da RaceFans, il team principal ha parlato così del pilota ex Renault e McLaren: “Carlos è un pilota veloce. Nel 2020 ha disputato una grande stagione. Inoltre è migliorato anche in qualifica, cosa in cui in passato aveva più difficoltà. E’ uno di quei piloti che in gara migliorano sempre il piazzamento ottenuto in qualifica“. Sull’aiuto che lo spagnolo potrà fornire: “Ha avuto molte esperienze e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildella Ferrari, in un’intervista per RaceFans ha parlato dell’arrivo di Carlosin Ferrari.ha rimarcato la fiducia nei confronti del pilota spagnolo, arrivato a seguito del non rinnovo di Sebastian Vettel con la scuderia di Maranello.su: “Ci aiuterà nell’immediato” Intervistato da RaceFans, ilha parlato così del pilota ex Renault e McLaren: “Carlos è un pilota veloce. Nel 2020 ha disputato una grande stagione. Inoltre è migliorato anche in qualifica, cosa in cui in passato aveva più difficoltà. E’ uno di quei piloti che in gara migliorano sempre il piazzamento ottenuto in qualifica“. Sull’aiuto che lo spagnolo potrà fornire: “Ha avuto molte esperienze e ...

