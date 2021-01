Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Davide fa piangere Gianni Sperti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le Anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 11 gennaio, mettono al centro della scena il bel tronista Davide Donadei, che farà perfino piangere Gianni Sperti. Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova puntata di zecca. Ad essere preciso il continuo di quella trasmessa venerdì, che è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ledidi, 11 gennaio, mettono al centro della scena il bel tronistaDonadei, che farà perfinoè pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova puntata di zecca. Ad essere preciso il continuo di quella trasmessa venerdì, che è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne: Sorprese per Sophie e tanto altro nella puntata di oggi #uominiedonne #SophieCodegoni - zazoomblog : Uomini e donne- Anticipazioni puntata oggi 11 gennaio: telecamere spente per Sophie? - #Uomini #donne-… - italiaserait : Uomini e Donne 11 gennaio: anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne puntata dell’11 Gennaio: annuncio a sorpresa della coppia la drastica decisione di Sop… - teresacapitanio : Tommaso Zorzi annuncia : “Stefania Orlano mi ha chiesto di litigare per finta e…” « News e Anticipazioni Uomini e D… -