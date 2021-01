Udinese-Napoli 1-2 | pagelle Ora Gattuso se la prende pure coi giornalisti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ledia cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Ritorna titolare in un campo a lui caro e potrebbero essere subito dolori per il giovane Meret. Epperò, cappellata di Rrahmani a parte, salva il risultato ricorrendo sovente ai piedi. Chi diceva che non sapeva usarli come il colombiano? – 6,5 Salva almeno tre volte il sedere al. Il resto del deretano azzurro è fatto salvo da Bakayoko. Non si capisce con Rrahmani, e sinceramente non se ne può fare una colpa né all’uno né all’altro, visto che il kosovaro fino ad oggi aveva all’attivo solo 3 minuti di gioco – 7 DI LORENZO. Il Napule gioca una partita più che mediocre e lui non si discosta da una media grigia e accidiosa, tranne un bel traversone per El Tav. Poi gli tocca fare il centrale e la sua è mera gestione, tentando di non ...