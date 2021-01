Tensione nella maggioranza: il nodo resta il Recovery plan (Di domenica 10 gennaio 2021) Il pressing dei renziani con la ministra Bellanova che invoca risposte rapide sulla gestione dei dei fondi europei. Ma per ora lo scenario più probabile sembra una crisi pilotata verso un Conte-ter Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 gennaio 2021) Il pressing dei renziani con la ministra Bellanova che invoca risposte rapide sulla gestione dei dei fondi europei. Ma per ora lo scenario più probabile sembra una crisi pilotata verso un Conte-ter

TizianaFerrario : stato di allerta a Washington per la crescente tensione alimentata da #Trump che aizza i suoi sostenitori arrivati… - zazoomblog : Tensione nella maggioranza: il nodo resta il Recovery plan - #Tensione #nella #maggioranza: #resta - chiickpii : @bluecornflowerr yep, almeno nella mia esperienza è abbastanza normale avere i brividi per la tensione/ansia o anch… - rainingcaffeine : ho accumulato così tanta ansia, così tanta tensione in questi cinque anni, se ci ripenso mi sembra quasi un’esperie… - G168Luca : Solo io sono venuto nella scena in cui le fa l'intervista in camera? Tensione sessuale alle stelle #TheQueensGambit -