Svezia | Dejan Kulusevski | “Ibrahimovic è un idolo | spero torni in Nazionale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Con Ibra ci scriviamo poco, ma ci siamo sentiti. E’ un, un campione per tutto il mondo, le cose che fa lui non le fa nessuno. Ioin, sarebbe bellissimo per me e tutta la“., tra i migliori in campo in Juventus-Sassuolo 3-1, parla così di un possibile ritorno di Zlatannella sua. Lo stesso Ibra è stato uno dei calciatori in “prima linea” nella battaglia mediatica degli scorsi mesi in merito alle due mancate convocazioni di, tra i giocatori più talentuosi della selezione svedese. SportFace.