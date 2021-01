Stefania Orlando furiosa con Tommaso Zorzi, c’entra Dayane Mello (Di domenica 10 gennaio 2021) Un’altra lite tra i due amici, stavolta il motivo è la modella brasiliana Nella casa, dopo ieri sera, continua in queste ore ad esserci fermento. Con Stefania furibonda che parla di Tommaso prima con Maria Teresa Ruta poi con Giulia Salemi. Ecco cosa è successo. Ieri sera al Gf Vip si è svolta la festa brasiliana. Balli, canti, sorrisi. La protagonista della serata è stata la modella brasiliana Dayane Mello che ha trascorso il suo tempo durante la festa ad insegnare passi di Samba e seppure tra i due non ci sia mai stato un rapporto buono all’interno delle mura di Cinecittà, ebbene Dayane Mello ha passato il suo tempo a “flirtare” con Tommaso Zorzi, esibendosi in un samba scatenato. Cosa che all’amica del cuore, Stefania ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Un’altra lite tra i due amici, stavolta il motivo è la modella brasiliana Nella casa, dopo ieri sera, continua in queste ore ad esserci fermento. Confuribonda che parla diprima con Maria Teresa Ruta poi con Giulia Salemi. Ecco cosa è successo. Ieri sera al Gf Vip si è svolta la festa brasiliana. Balli, canti, sorrisi. La protagonista della serata è stata la modella brasilianache ha trascorso il suo tempo durante la festa ad insegnare passi di Samba e seppure tra i due non ci sia mai stato un rapporto buono all’interno delle mura di Cinecittà, ebbeneha passato il suo tempo a “flirtare” con, esibendosi in un samba scatenato. Cosa che all’amica del cuore,...

