Spegnete i siti web, il Napoli tornerà una perfetta macchina da calcio. Come il Pyongyang (Di domenica 10 gennaio 2021) La risposta è ormai chiara: se la squadra azzurra risulta solo all’apparenza e ai calcisticamente sprovveduti allo sbando è per via dei troppi siti web che esistono a Napoli. (Anche a Roma, pare, la situazione sia analoga. Avvertiamo, Come gesto di sportività, il signor Fonseca, nel caso volesse tempestivamente correre ai ripari). Non cercate nei moduli, nelle controversie contrattuali, nel clima nello spogliatoio, nel deficit di veleno o nel pezzo su cui non sosta l’attenzione dei calciatori il busillis: sono i siti web la chiave di volta. Questo sappiamo oggi, domenica dieci gennaio duemilaventuno. Tuttavia, non ogni cosa è perduta. Esistono, ringraziando il cielo, oasi ove concentrazione nello studio ed efficienza professionale possono ancora aver lunga vita. Essi sono i luoghi in cui la virtualità della rete non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) La risposta è ormai chiara: se la squadra azzurra risulta solo all’apparenza e ai calcisticamente sprovveduti allo sbando è per via dei troppiweb che esistono a. (Anche a Roma, pare, la situazione sia analoga. Avvertiamo,gesto di sportività, il signor Fonseca, nel caso volesse tempestivamente correre ai ripari). Non cercate nei moduli, nelle controversie contrattuali, nel clima nello spogliatoio, nel deficit di veleno o nel pezzo su cui non sosta l’attenzione dei calciatori il busillis: sono iweb la chiave di volta. Questo sappiamo oggi, domenica dieci gennaio duemilaventuno. Tuttavia, non ogni cosa è perduta. Esistono, ringraziando il cielo, oasi ove concentrazione nello studio ed efficienza professionale possono ancora aver lunga vita. Essi sono i luoghi in cui la virtualità della rete non ...

daVincenzoCh : RT @napolista: Spegnete i siti web, il Napoli tornerà una perfetta macchina da calcio. Come il Pyongyang Gattuso oggi ha individuato il pr… - GokuErnia : RT @napolista: Spegnete i siti web, il Napoli tornerà una perfetta macchina da calcio. Come il Pyongyang Gattuso oggi ha individuato il pr… - Antonio91179385 : RT @napolista: Spegnete i siti web, il Napoli tornerà una perfetta macchina da calcio. Come il Pyongyang Gattuso oggi ha individuato il pr… - fnifba : RT @napolista: Spegnete i siti web, il Napoli tornerà una perfetta macchina da calcio. Come il Pyongyang Gattuso oggi ha individuato il pr… - Ciro93687968 : RT @napolista: Spegnete i siti web, il Napoli tornerà una perfetta macchina da calcio. Come il Pyongyang Gattuso oggi ha individuato il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Spegnete siti Spegnete i siti web, il Napoli tornerà una perfetta macchina da calcio. Come il Pyongyang IlNapolista