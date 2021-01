Serie C: il Potenza supera la Paganese, solo 1-1 tra Vibonese e Bisceglie (Di domenica 10 gennaio 2021) Nella diciottesima giornata del campionato di Serie C 2020/2021 si affrontano Potenza-Paganese e Vibonese-Bisceglie. La prima partita si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, mentre tra Vibonese e Bisceglie finisce 1-1. Nella prima partita parte fortissimo il Potenza che dopo appena 4? di gioco è già in vantaggio grazie alla rete di Ricci. La squadra di casa gioca sul velluto, sfruttando le diverse incertezze difensive degli ospiti che faticano ad entrare in partita. Al 18? Ricci sfiora la doppietta personale che calcia di controbalzo, pallone di poco alto sopra la traversa. Al 25? sfiora la rete anche Gigli, mentre al 30? è Cianci ad andare vicinissimo al gol. Si chiude la prima frazione con i padroni di casa in vantaggio. Al 48? ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Nella diciottesima giornata del campionato diC 2020/2021 si affrontano. La prima partita si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, mentre trafinisce 1-1. Nella prima partita parte fortissimo ilche dopo appena 4? di gioco è già in vantaggio grazie alla rete di Ricci. La squadra di casa gioca sul velluto, sfruttando le diverse incertezze difensive degli ospiti che faticano ad entrare in partita. Al 18? Ricci sfiora la doppietta personale che calcia di controbalzo, pallone di poco alto sopra la traversa. Al 25? sfiora la rete anche Gigli, mentre al 30? è Cianci ad andare vicinissimo al gol. Si chiude la prima frazione con i padroni di casa in vantaggio. Al 48? ...

SassiLive : CALCIO, SERIE C, 18^ GIORNATA, RICCI RIANIMA IL POTENZA, PAGANESE SI ARRENDE AL VIVIANI: 1-0 - sportface2016 : #SerieC: il #Potenza supera la #Paganese, solo 1-1 tra #ViboneseBisceglie - Zorochan_1 : @Teo__Visma @fra_macri @Domelol96 @russ_mario1 @scar15385 È il giocatore più veloce in serie A ed è esattamente il… - zazoomblog : LIVE – Potenza-Paganese Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Potenza-Paganese #Serie #2020-2021: - AndreaInterNews : Tutte le squadre in Serie A stanno facendo mercato creativo (Ausilio©), funzionale (Marotta®) o intelligente (Zhang… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Potenza DIRETTA/ Potenza Paganese (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Ricci Il Sussidiario.net Diretta/ Vibonese Bisceglie (risultato finale 1-1) streaming: posta in palio divisa

Diretta Vibonese Bisceglie. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...

Girone C - Il Bari impatta con la Turris: possibile +8 per la Ternana. Vince il Potenza, crollo del Catania. Risultati e classifica

Diciottesimo turno del girone C di Serie C che prosegue dopo i due anticipi del sabato. Nel lunch match di Caserta successo importantissimo per i padroni di casa che fanno un balzo importante ...

Diretta Vibonese Bisceglie. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...Diciottesimo turno del girone C di Serie C che prosegue dopo i due anticipi del sabato. Nel lunch match di Caserta successo importantissimo per i padroni di casa che fanno un balzo importante ...