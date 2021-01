Serie A, la Juventus non si ferma più. Sassuolo ko allo Stadium (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus vince 3-1 contro un buon Sassuolo e si rilancia ulteriormente in classifica, mettendo a segno la terza vittoria in una settimana. I bianconeri passano con le reti di Danilo e Ramsey, mentre per De Zerbi si rivela inutile il gol di Defrel. Nel recupero il solito Cristiano Ronaldo arrotonda il punteggio. Gli emiliani giocano tutta la ripresa in 10 uomini a causa dell'espulsione di Obiang al 45'.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie (19? Ramsey) (85? Morata), Arthur, Bentancur (46? Rabiot), Chiesa (85? Bernardeschi); Ronaldo, Dybala (42? Kulusevski). All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Portanova, Fagioli.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (72? Oddei), Chiriches (85? Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel (67? Boga), ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Lavince 3-1 contro un buone si rilancia ulteriormente in classifica, mettendo a segno la terza vittoria in una settimana. I bianconeri passano con le reti di Danilo e Ramsey, mentre per De Zerbi si rivela inutile il gol di Defrel. Nel recupero il solito Cristiano Ronaldo arrotonda il punteggio. Gli emiliani giocano tutta la ripresa in 10 uomini a causa dell'espulsione di Obiang al 45'.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie (19? Ramsey) (85? Morata), Arthur, Bentancur (46? Rabiot), Chiesa (85? Bernardeschi); Ronaldo, Dybala (42? Kulusevski). All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Portanova, Fagioli.(4-2-3-1): Consigli; Muldur (72? Oddei), Chiriches (85? Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel (67? Boga), ...

