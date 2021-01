ROMA. Trovati due cadaveri in un appartamento a Torpignattara (Di domenica 10 gennaio 2021) CRONACA DI ROMA – La donna aveva 94 anni e il figlio 64, i vicini non li vedevano da Natale ROMA. Due cadaveri sono stati Trovati questa mattina in un appartamento in via Olevano ROMAno nel quartiere di Torpignattara a ROMA. Si tratta di madre e figlio, lei 94 anni e lui 64. A dare l’allarme sono stati i vicini che non li avevano più visti da Natale. Intorno alle 10.30 i poliziotti e i vigili del fuoco sono arrivati nell’abitazione trovando i due cadaveri. Sul posto è al lavoro anche la polizia scientifica per i rilievi mentre gli agenti del commissariato di Tor Pignattara hanno avviato le indagini. Leggi su romadailynews (Di domenica 10 gennaio 2021) CRONACA DI– La donna aveva 94 anni e il figlio 64, i vicini non li vedevano da Natale. Duesono statiquesta mattina in unin via Olevanono nel quartiere di. Si tratta di madre e figlio, lei 94 anni e lui 64. A dare l’allarme sono stati i vicini che non li avevano più visti da Natale. Intorno alle 10.30 i poliziotti e i vigili del fuoco sono arrivati nell’abitazione trovando i due. Sul posto è al lavoro anche la polizia scientifica per i rilievi mentre gli agenti del commissariato di Tor Pignattara hanno avviato le indagini.

