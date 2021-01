Roma, madre e figlio trovati morti in casa: sui corpi nessun segno di violenza (Di domenica 10 gennaio 2021) A dare l'allarme alcuni vicini di casa che avevano sentito odori sospetti provenire dall'appartamento Leggi su today (Di domenica 10 gennaio 2021) A dare l'allarme alcuni vicini diche avevano sentito odori sospetti provenire dall'appartamento

Due cadaveri sono stati trovati questa mattina in un appartamento in via Olevano Romano nel quartiere di Tor Pignattara a Roma. Si tratta di madre e figlio, lei 94 anni e lui 64. A dare l'allarme sono ...

