Renzi a Conte | Non c' è più tempo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) “Più che farlo cadere, vorrei vederlo muovere. Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti. La risposta è stata sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto. Evidentemente è già convinto di avere i voti in Aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all’Italia”. Così il leader di Italia viva Matteointervistato da Repubblica parla della crisi di governo, e poi definisce la questione del Ponte sullo Stretto al Recovery “un diversivo” di Palazzo Chigi.Quando, osserva, “la smetterà di scrivere post retorici e inizierà a confrontarsi sui temi di merito facendo davvero politica, ci troverà a fare l’interesse dell’Italia. Basta che faccia presto, perché non c’è più ...