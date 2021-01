Pau Lopez: “Ho lottato per giocare in una grande società e non mollerò” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Dazn, il portiere della Roma, Pau Lopez, ha parlato dopo il pareggio con l’Inter. Queste le sue parole: “La parata su Lautaro? E’ stata una parata un po’ fortunata, un cross di Lukaku ho visto arrivare Lukaku e ho avuto la fortuna che mi ha calciato addosso. E’ stata una partita un po’ strana. Abbiamo fatto un buon primo tempo buono, mentre i primi 20 minuti del secondo tempo meno buoni e abbiamo rischiato di perdere. Sul finire della scorsa stagione non ho giocato bene ma nel momento in cui il mister ha fatto la scelta di far giocare Mirante ho pensato a lavorare e a farmi trovare pronto. Sono tranquillo. So che sono in una società molto improntate, ho fatto tanta fatica ad arrivare qui e non mollerò facilmente. Io voglio rimanere qua e fare grandi cose per la Roma”. Foto: Facebook Roma L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Dazn, il portiere della Roma, Pau, ha parlato dopo il pareggio con l’Inter. Queste le sue parole: “La parata su Lautaro? E’ stata una parata un po’ fortunata, un cross di Lukaku ho visto arrivare Lukaku e ho avuto la fortuna che mi ha calciato addosso. E’ stata una partita un po’ strana. Abbiamo fatto un buon primo tempo buono, mentre i primi 20 minuti del secondo tempo meno buoni e abbiamo rischiato di perdere. Sul finire della scorsa stagione non ho giocato bene ma nel momento in cui il mister ha fatto la scelta di farMirante ho pensato a lavorare e a farmi trovare pronto. Sono tranquillo. So che sono in unamolto improntate, ho fatto tanta fatica ad arrivare qui e nonfacilmente. Io voglio rimanere qua e fare grandi cose per la Roma”. Foto: Facebook Roma L'articolo ...

