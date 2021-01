Mario Balotelli, flirt in corso con una famosa ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’? Gli indizi (Di domenica 10 gennaio 2021) Mario Balotelli sembrebbe proprio alla ricerca dell’amore in questo periodo. Infatti, avevamo lasciato il calciatore alle prese con un flirt che lo vedeva vicino ad Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due si erano frequentati per pochissimo tempo, salvo poi troncare in malo modo. Inoltre, recentemente si era parlato di Balotelli in quanto suo fratello Enock Barwuah aveva preso parte al Gf Vip 5 e, in qualità di ospite, aveva fatto ingresso nella Casa, lasciandosi andare ad una battuta sessita verso la sua amica Dayane Mello. Negli ultimi giorni, invece, si è tornati a parlare di Mario per un’indiscrezione sulla sua vita sentimentale. Il profilo Instagram di Investigatore Social aveva lanciato la bomba, con dichiarazioni alquanto particolari: ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 gennaio 2021)sembrebbe proprio alla ricerca dell’amore in questo periodo. Infatti, avevamo lasciato il calciatore alle prese con unche lo vedeva vicino ad Alessia Messina, exdi Uomini e Donne. I due si erano frequentati per pochissimo tempo, salvo poi troncare in malo modo. Inoltre, recentemente si era parlato diin quanto suo fratello Enock Barwuah aveva preso parte al Gf Vip 5 e, in qualità di ospite, aveva fatto ingresso nella Casa, lasciandosi andare ad una battuta sessita verso la sua amica Dayane Mello. Negli ultimi giorni, invece, si è tornati a parlare diper un’indiscrezione sulla sua vita sentimentale. Il profilo Instagram di Investigatore Social aveva lanciato la bomba, con dichiarazioni alquanto particolari: ...

IsaeChia : #MarioBalotelli, flirt in corso con una famosa ex #corteggiatrice di ‘#UominieDonne’? Gli indizi - balzuzuz : @hfzs1m mario balotelli eh? - giampodda : RT @animaleuropeRMP: @stefano_b_l @SardegnaG Embe’? Mario Balotelli è nato e cresciuto in italia. Vuoi l’intervista ( più di una) di vari a… - SardegnaG : RT @animaleuropeRMP: @stefano_b_l @SardegnaG Embe’? Mario Balotelli è nato e cresciuto in italia. Vuoi l’intervista ( più di una) di vari a… - animaleuropeRMP : @stefano_b_l @SardegnaG Embe’? Mario Balotelli è nato e cresciuto in italia. Vuoi l’intervista ( più di una) di var… -