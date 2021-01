LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: Marta Bassino seconda a 0.16. Trionfa Lara Gut-Behrami. Quinta Brignone, fuori Goggia (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI ST. Anton 13.50 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del SuperG di St. Anton e buon proseguimento di giornata. CLASSIFICA SuperG 1 Lara Gut-Behrami 145 2 Ester Ledecka 140 3 Corinne Suter 140 4 Marta Bassino 130 5 Federica Brignone 105 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE 1 Petra Vlhova 649 punti 2 Michelle Gisin 530 3 Marta Bassino 423 4 Sofia Goggia 402 5 Lara Gut-Behrami 390 7 Federica Brignone 384 13.31 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI ST.13.50 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni deldi St.e buon proseguimento di giornata. CLASSIFICAGut-145 2 Ester Ledecka 140 3 Corinne Suter 140 4130 5 Federica105 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE 1 Petra Vlhova 649 punti 2 Michelle Gisin 530 3423 4 Sofia402 5Gut-390 7 Federica384 13.31 ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: seconda manche alle 13.30 tutti a caccia di Noel - #alpino #Slalom… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: 5 azzurri qualificati, ma inforca Vinatzer. Seconda manche alle 13.30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: Marta Bassino seconda a 0.18 da Lara Gut-Behrami! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel in testa fuori Vinatzer. Alle 13.30 la seconda manche - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara! Goggia per il bis Bassino e Brignone per stu… -