LIVE – Potenza-Paganese | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ladi, match valido per la diciottesima giornata di. Scontro di bassa classifica tra due squadre che hanno un disperato bisogno di fare punti per evitare di sprofondare ulteriormente: per i padroni di casa un solo successo nelle ultime cinque gare, nessuno per gli ospiti. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 10 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 15:00 SportFace.