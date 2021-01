Legnano-Modena, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 10 gennaio 2021) Legnano-Modena si gioca oggi alle 17.30 nello stadio “Mario Sandrini”. Ospiti che sono secondi in Serie C, Girone B, mentre i padroni di casa galleggiano sull’orlo dei playout. Questa 18a giornata pone contro due formazioni con obiettivi e rendimenti diversi ma la sorpresa è dietro l’angolo. Il momento del Legnano Altalenante è la parola giusta per descrivere il campionato del Legnano. Pochi 18 punti in 17 partite per sperare di evitare i playout, soprattutto con un attacco che ancora stenta parecchio. Punti che sono arrivati anche grazie ad una buona tenuta difensiva che non ha mai incassato più di 2 gol. A fronte di 14 gol subiti, ci sono solo 13 gol fatti, con i bomber fermi a 2 gol segnati in campionato. Legnano che paga il crollo avuto a cavallo tra novembre e dicembre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021)si gioca oggi alle 17.30 nello stadio “Mario Sandrini”. Ospiti che sono secondi in Serie C, Girone B, mentre i padroni di casa galleggiano sull’orlo dei playout. Questa 18a giornata pone contro duecon obiettivi e rendimenti diversi ma la sorpresa è dietro l’angolo. Il momento delAltalenante è la parola giusta per descrivere il campionato del. Pochi 18 punti in 17 partite per sperare di evitare i playout, soprattutto con un attacco che ancora stenta parecchio. Punti che sono arrivati anche grazie ad una buona tenuta difensiva che non ha mai incassato più di 2 gol. A fronte di 14 gol subiti, ci sono solo 13 gol fatti, con i bomber fermi a 2 gol segnati in campionato.che paga il crollo avuto a cavallo tra novembre e dicembre ...

