Guida Tv Lunedì 11 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Lunedì 11 gennaio Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Penso un sogno così… con Giuseppe Fiorello ore 23:50 Settestorie Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 L’uomo sul treno Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale. ore 23:20 Alien Covenant10 anni dopo la missione Prometheus la nave Covenant è in missione verso il pianeta Origae-6, ma un incidente ne devia la rotta su un pianeta sconosciuto svegliando l’equipaggio. L’atterraggio d’emergenza metterà gli uomini faccia a faccia con ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 10 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv11Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Penso un sogno così… con Giuseppe Fiorello ore 23:50 Settestorie Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 L’uomo sul treno Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale. ore 23:20 Alien Covenant10 anni dopo la missione Prometheus la nave Covenant è in missione verso il pianeta Origae-6, ma un incidente ne devia la rotta su un pianeta sconosciuto svegliando l’equipaggio. L’atterraggio d’emergenza metterà gli uomini faccia a faccia con ...

bimbedispollon : RT @ItaliaRai: ?? #CheDioCiAiuti6 ? Anno nuovo, città nuova. Per la sesta stagione, il Convento degli Angeli prepara le valigie e trasloca… - ItaliaRai : ?? #CheDioCiAiuti6 ? Anno nuovo, città nuova. Per la sesta stagione, il Convento degli Angeli prepara le valigie e… - LICInes2 : RT @RossPellecchia: Lunedì 11 alle 13 sarò ospite su tutti i social di @montemagno per parlare del bellissimo progetto #Competenze e in par… - montemagno : RT @RossPellecchia: Lunedì 11 alle 13 sarò ospite su tutti i social di @montemagno per parlare del bellissimo progetto #Competenze e in par… - Giampaoliano : @Falso_Nueve_IT Lo so, ma una volta rivisto il video al monitor non si può dare il rigore. Se uno ha colpe è guida.… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Lunedì Le linee guida di Confcooperative per una riforma del sistema sanitario Yahoo Notizie