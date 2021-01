Gran Premio Italia | a Torino Lucrezia Beccari domina lo short program

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il 2021 del pattinaggio artisticono inizia nel segno di. La portacolori dell’IceLab Bergamo si è messa in luce nella quarta prova delaggiudicandosi lo. Sul ghiaccio del PalaTazzoli dil’allieva di Franca Bianconi ha mostrato tutta la propria classe completando una prova pulita caratterizzata da un triplo lutz in zona bonus e da tre trottole pianificate di buona fattura. In grado di totalizzare 65.20 punti, in vista del libero la 17enne di Rivoli dovrà guardarsi alle spalle da Roberta Rodeghiero (Aeronautica Militare), seconda con 59.92 punti. Nella danza continua il percorso di crescita di Carolina Moscheni e Francesco Fioretti (IceLab) che, uscita dopo uscita, stanno ...