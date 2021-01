Gangi, Rsa diventa focolaio Covid: contagiati tutti gli anziani (Di domenica 10 gennaio 2021) Gli ospiti della Rsa ‘Villa San Michele’ sono risultati tutti positivi al Covid: la struttura, posta in isolamento, è stata classificata come un focolaio. Covid, Gangi: focolaio in una Rsa, anziani contagiati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Gli ospiti della Rsa ‘Villa San Michele’ sono risultatipositivi al: la struttura, posta in isolamento, è stata classificata come unin una Rsa,su Notizie.it.

_mrbyte : RT @esperonews: Gangi: focolaio | Gangi: focolaio in una RSA 50 positivi su 57 il sindaco: 'situazione delicata occorre responsabilità' ht… - esperonews : Gangi: focolaio | Gangi: focolaio in una RSA 50 positivi su 57 il sindaco: 'situazione delicata occorre responsabi… - _mrbyte : Gangi, focolaio all'interno di una Rsa: in isolamento anche la giunta comunale - rep_palermo : Gangi, focolaio all'interno di una Rsa: in isolamento anche la giunta comunale [di Ivan Mocciaro] [aggiornamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Gangi Rsa Gangi, focolaio all'interno di una Rsa: in isolamento anche la giunta comunale La Repubblica Covid 19, focolaio casa di riposo a Gangi, 54 ospiti positivi al tampone rapido

Un focolaio nella casa di riposo Villa San Michele in via Falcone Borsellino a Gangi (Pa). I 54 ospiti sono risultati positivi al tampone rapido mentre 2 operat ...

Gangi, Rsa diventa focolaio Covid: contagiati tutti gli anziani

Gli ospiti della Rsa ‘Villa San Michele’ sono risultati tutti positivi al Covid: la struttura, posta in isolamento, è stata classificata come un focolaio.

Un focolaio nella casa di riposo Villa San Michele in via Falcone Borsellino a Gangi (Pa). I 54 ospiti sono risultati positivi al tampone rapido mentre 2 operat ...Gli ospiti della Rsa ‘Villa San Michele’ sono risultati tutti positivi al Covid: la struttura, posta in isolamento, è stata classificata come un focolaio.