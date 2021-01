Cruciani sul rider: “Piuttosto che fare quel mestiere a Napoli andrei a sparare ai palestinesi col Mossad” (Di domenica 10 gennaio 2021) Giuseppe Cruciani è tornato a fare polemica durante la trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio24. Questa volta il suo bersaglio è stato Gianni, il rider aggredito e derubato pochi giorni fa a Napoli. Il giornalista si è lasciato andare, come al solito, a delle affermazioni abbastanza discutibili che come al solito puntano a denigrare la città partenopea. “Piuttosto che fare il rider a Napoli vado a sparare ai palestinesi col Mossad. Avete visto quelle immagini? In quale città accade questo? Bande di ragazzini criminali che assaltano un rider per rubargli lo scooter”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) Giuseppeè tornato apolemica durante la trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio24. Questa volta il suo bersaglio è stato Gianni, ilaggredito e derubato pochi giorni fa a. Il giornalista si è lasciato andare, come al solito, a delle affermazioni abbastanza discutibili che come al solito puntano a denigrare la città partenopea. “cheilvado aaicol. Avete vistole immagini? In quale città accade questo? Bande di ragazzini criminali che assaltano unper rubargli lo scooter”. L'articolo ilsta.

