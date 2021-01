Casillas a Donnarumma: “Meriti di giocare in un club più ambizioso del Milan” (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, con un tweet al veleno ha scritto a Gianluigi Donnarumma, consigliando il portiere del Milan sul suo futuro. Casillas ha scritto: “A mio avviso Donnarumma dovrebbe giocare in un club con maggior tradizione. Errore mio! Il Milan ha tradizione. Intendo più importanza in Europa in questo momento”. L’ex portiere spagnolo, sapendo che Donnarumma è in scadenza nel giugno 2021, magari sta cercando di spingerlo verso il Real Madrid, anche se i pali delle merengues sono ben protetti al momento dal belga Courtois. A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex portiere del Real Madrid, Iker, con un tweet al veleno ha scritto a Gianluigi, consigliando il portiere delsul suo futuro.ha scritto: “A mio avvisodovrebbein uncon maggior tradizione. Errore mio! Ilha tradizione. Intendo più importanza in Europa in questo momento”. L’ex portiere spagnolo, sapendo cheè in scadenza nel giugno 2021, magari sta cercando di spingerlo verso il Real Madrid, anche se i pali delle merengues sono ben protetti al momento dal belga Courtois. A mi juicio,debería jugar en uncon más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good ...

MilanLiveIT : #Casillas, dichiarazioni che fanno discutere '#Donnarumma dovrebbe lasciare il #Milan!' - ILOVEPACALCIO : #Casillas sui social consiglia #Donnarumma: 'Meriti un club più importante del #Milan' (FOTO) - ManuelR97_ : Non capisco il tweet di Casillas su Donnarumma. Devo ricordare che il Real per vincere la decima CL, ci ha impiegat… - Pall_Gonfiato : #Casillas, frecciatina social al #Milan: 'Donnarumma merita di meglio' - PianetaMilan : #Milan, @IkerCasillas: '#Donnarumma? Dovrebbe giocare in un club diverso' - #calciomercato #ACMilan #sempremilan… -