Carta Paypal: che cos’è e come usarla nel 2020. I vantaggi (Di domenica 10 gennaio 2021) Molti avranno già sentito parlare della cosiddetta Carta Paypal, e della facilità di compiere transazioni di vario tipo con questo strumento. Ebbene, dal 9 maggio 2019 le carte Paypal non sono più acquistabili, in ragione delle nuove norme in materia di antiriciclaggio, previste dal d. lgs. n. 90 del 2017. Rimangono tuttavia utilizzabili le Prepagate Paypal comprate fino all’8 maggio 2019, a condizione che siano attivate entro un tempo massimo di sei mesi, e restano utilizzabili fino alla loro scadenza. Le novità accennate però non comportano che non si possa legare un’altra Carta al proprio conto Paypal. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul pagamento di piccoli importi con Carta di credito e ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 10 gennaio 2021) Molti avranno già sentito parlare della cosiddetta, e della facilità di compiere transazioni di vario tipo con questo strumento. Ebbene, dal 9 maggio 2019 le cartenon sono più acquistabili, in ragione delle nuove norme in materia di antiriciclaggio, previste dal d. lgs. n. 90 del 2017. Rimangono tuttavia utilizzabili le Prepagatecomprate fino all’8 maggio 2019, a condizione che siano attivate entro un tempo massimo di sei mesi, e restano utilizzabili fino alla loro scadenza. Le novità accennate però non comportano che non si possa legare un’altraal proprio conto. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul pagamento di piccoli importi condi credito e ...

Ultime Notizie dalla rete : Carta Paypal PayPal è sicuro? Money.it Banche e servizi di pagamento online nel mirino degli hacker

Forte incremento negli ultimi 6 mesi degli attacchi di spam e phishing alle banche. Tra i più colpiti i clienti di Bank of America e PayPal ...

Paypal: ecco la TRUFFA più diffusa che COLPISCE i rivenditori

PayPal è una delle piattaforme su cui i truffatori muovono le loro strategie per rovinare i conti degli utenti. Spesso si parla del classico processo ...

