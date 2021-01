Caputo: “Contro le grandi manca attenzione ma continuiamo con la nostra idea” (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervenuto a Sky Sport, nel pre partita di Juventus-Sassuolo, Ciccio Caputo ha parlato della sfida Contro i bianconeri e della mancanza di prestazioni del Sassuolo Contro le grandi: “manca lo step con le grandi ma sappiamo di essere la. Non è facile ma andiamo avanti con la nostra idea di gioco”. L’attaccante ha poi continuato: “Con le grandi manca dell’attenzione in più, loro non ti concedono nulla. C’è il rischio di perdere Contro di loro ma noi continuiamo per la nostra strada”. Foto: Conferenza Calciomercato L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervenuto a Sky Sport, nel pre partita di Juventus-Sassuolo, Ciccioha parlato della sfidai bianconeri e dellanza di prestazioni del Sassuolole: “lo step con lema sappiamo di essere la. Non è facile ma andiamo avanti con ladi gioco”. L’attaccante ha poi continuato: “Con ledell’in più, loro non ti concedono nulla. C’è il rischio di perderedi loro ma noiper lastrada”. Foto: Conferenza Calciomercato L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

