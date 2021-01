Alexi Lalas: «McKennie è rock and roll, può far cose eccezionali» (Di domenica 10 gennaio 2021) Lalas, primo statunitense in Serie A (al Padova) parla di McKennie: le parole del connazionale sul talento esploso alla Juve Alex Lalas, ex giocatore statunitense che per primo approdò in Serie A, al Padova, racconta Weston McKennie. Le sue parole sul centrocampista bianconero a La Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 «McKennie è rock and roll, con la sua forza fisica e mentale a Torino può fare cose eccezionali: tra tanti creativi, uno così serviva. Per la Juve è anche una grande opportunità commerciale verso il mercato Usa. Se a Weston dai un compito, lui lo esegue. Può fare tanti lavori in campo ma penso che debba farne uno solo, benissimo. E non poteva avere insegnante migliore di Pirlo: deve ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021), primo statunitense in Serie A (al Padova) parla di: le parole del connazionale sul talento esploso alla Juve Alex, ex giocatore statunitense che per primo approdò in Serie A, al Padova, racconta Weston. Le sue parole sul centrocampista bianconero a La Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 «and, con la sua forza fisica e mentale a Torino può fare: tra tanti creativi, uno così serviva. Per la Juve è anche una grande opportunità commerciale verso il mercato Usa. Se a Weston dai un compito, lui lo esegue. Può fare tanti lavori in campo ma penso che debba farne uno solo, benissimo. E non poteva avere insegnante migliore di Pirlo: deve ...

