Vite al limite su Real Time: stasera l’epilogo drammatico di Renee Biran (Di sabato 9 gennaio 2021) Il giorno 4 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Renee Biran. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna in grave difficoltà per il peso e che purtroppo dopo lo show vivrà un ulteriore dramma, come vedremo. Vite al limite – Renee Biran Renee, la protagonista, ha 53 anni, vive a Valdosta in Georgia, e all’inizio del suo percorso pesa ben 287 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia buoni risultati, perdendo 114 kg per arrivare a 173 chilogrammi. Renee Biran oggi Come dicevamo, ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 gennaio 2021) Il giorno 4 giugno 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna in grave difficoltà per il peso e che purtroppo dopo lo show vivrà un ulteriore dramma, come vedremo.al, la protagonista, ha 53 anni, vive a Valdosta in Georgia, e all’inizio del suo percorso pesa ben 287 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà tuttavia buoni risultati, perdendo 114 kg per arrivare a 173 chilogrammi.oggi Come dicevamo, ...

heijsenberg : il mio prof che dice “piedi al limite” al posto di “vite al limite” ?????????? - lyshogws : Buongiorno da me che faccio colazione con cappuccino, fette biscottate e nutella mentre guardo vite al limite - rmcfj : @forawhile____ Queste non stanno bene mi auguro che a fine gf quando tutti torneranno alle loro vite si rendano con… - GiovanniLongar2 : Vite al limite mandiamo a terrazza sentimento #QuartoGrado - RenatoMaiaron : RT @alfredotec6: Alla schifo non c è limite per Salvini.. Viene a Palermo sfoggiando una mascherina con il volto di Borsellino con una sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite Vite al Limite, il dramma di Lisa Fleming: dai 319kg al triste... CheNews.it Premio Messaggero per i giovani. «Imparare l’amore», la sfida dei ragazzi

Continua il concorso dedicato alla memoria di Emanuele Morganti e Willy Monteiro Duarte: in questa seconda fase i componimenti potranno essere inviati entro il prossimo 20 gennaio. Oggi pubblichiamo..

I programmi previsti questa sera su tutte le reti televisive. Esordio della 24esima edizione di C'è posta per te su Canale 5.

Stasera in tv 9 gennaio 2021. I programmi previsti questa sera su tutte le reti televisive. Esordio della 24esima edizione di C'è posta per te ...

Continua il concorso dedicato alla memoria di Emanuele Morganti e Willy Monteiro Duarte: in questa seconda fase i componimenti potranno essere inviati entro il prossimo 20 gennaio. Oggi pubblichiamo..Stasera in tv 9 gennaio 2021. I programmi previsti questa sera su tutte le reti televisive. Esordio della 24esima edizione di C'è posta per te ...