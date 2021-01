Torino | schiaffi e spinte ai bimbi della materna | due maestre indagate

Agenzia_Ansa : Strattoni e schiaffi a bimbi della materna, indagate due maestre a #Rivoli (#Torino) #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Strattoni e schiaffi a bimbi della materna, indagate due maestre a #Rivoli (#Torino) #ANSA - Cris_Q_ABCD : Maledette!!! Carcere a vita, solo quello vi meritate! ?????? - Giuly0013 : RT @Agenzia_Ansa: Strattoni e schiaffi a bimbi della materna, indagate due maestre a #Rivoli (#Torino) #ANSA - TorinoNews24 : Torino – Schiaffi, spintoni e minacce ai bimbi: indagate due maestre... -

Ultime Notizie dalla rete : Torino schiaffi

I fatti risalgono al mese di marzo del 2019, quando ai militari dell’Arma della Stazione di Rivoli erano giunte alcune segnalazioni da parte di genitori dei piccoli alunni, preoccupati per presunti ma ...TORINO. A volte li minacciavano gridando "Vi ammazzo, vi ammazzo". Altre non erano solo urla, ma strattoni per farli sedere e sberle per tenerli buoni. Due maestre di una scuola dell'infanzia di Rivol ...