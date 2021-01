Scoperti a giocare a carte nel napoletano, arriva la Polizia e chiude la sala giochi (Di sabato 9 gennaio 2021) Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino e nel quartiere Provolera dove hanno identificato 60 persone, di cui 17 con precedenti di Polizia, e controllato 17 veicoli. Controlli su tutto il territorio Durante l’attività, in corso Umberto I° i poliziotti hanno fermato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino e nel quartiere Provolera dove hanno identificato 60 persone, di cui 17 con precedenti di, e controllato 17 veicoli. Controlli su tutto il territorio Durante l’attività, in corso Umberto I° i poliziotti hanno fermato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

iojuventino : Anziché cercare una punta, dove bisogna trovare il modo di far giocare di più e valorizzare Kulusevski, non sarebbe… - occhio1980 : @Miriam60164168 Offese..vita...ma ti rileggi quando scrivi?? E cmq sei tu che vieni a rispondere sotto ad un mio tw… - vivereinbilico : Scusate ma spiegatemi perché al Napoli con un positivo non hanno fatto giocare+possibilità di recuperare la partita… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperti giocare Scoperti a giocare a carte nel napoletano, arriva la Polizia e chiude la sala giochi Teleclubitalia.it Reggina, chi è Claudiu Micovschi: dall’idolo Bale a quel provino con l’Arsenal… [VIDEO]

Calciomercato Reggina, il primo movimento in entrata è Claudiu Micovschi: alla scoperta del giovane romeno con l'idolo Bale e Genova nel cuore ...

Twitter si sta divertendo a giocare a Pokémon Rosso nell’avatar di un utente

Giocare a Pokémon Rosso su Twitter? Si può, e tra l'altro nella foto profilo di un utente. Constantin Liétard, programmatore di Gameloft Montreal, ha creato uno script che gli permette di cambiare il ...

Calciomercato Reggina, il primo movimento in entrata è Claudiu Micovschi: alla scoperta del giovane romeno con l'idolo Bale e Genova nel cuore ...Giocare a Pokémon Rosso su Twitter? Si può, e tra l'altro nella foto profilo di un utente. Constantin Liétard, programmatore di Gameloft Montreal, ha creato uno script che gli permette di cambiare il ...