“Sanpa” e quell’Italia malata che abbandona i più fragili a loro stessi

(Di sabato 9 gennaio 2021) È il 1978 e l’Italia è nel pieno degli anni di piombo. I moti rivoluzionari giovanili si stanno assopendo e, dove un tempo regnava l’impegno politico e civile, ora è la droga a basso prezzo a farla da padrone. Migliaia di ragazzi cadono preda di queste terribili sostanze, cocaina ed eroina più di tutte, e numerose città della penisola si riempiono di schiere di tossicodipendenti pronti a fare di tutto per ottenere una dose. Molte esistenze finiscono e per ognuna di esse una famiglia viene distrutta eppure, in mezzo a tutta questa tragedia narcotica, lo Stato si rivela totalmente impreparato. In linea con quello che infatti era (e tristemente ancora oggi è) il sentire comune delle persone, la tossicodipendenza non era affatto un argomento serio e se proprio doveva essere considerato come tale si trattava più che altro un problema di qualche criminale drogato che i genitori non avevano ...