“Riposa in pace, grande guerriero”. Schianto in autostrada: Alessandro muore a 30 anni, gravissima la fidanzata (Di sabato 9 gennaio 2021) Un terribile incidente sulla Firenze-Livorno-Pisa è costato la vita di un giovane preparatore atletico di 33 anni. Alessandro Castellino era un culturista e preparatore atletico e lavorava come istruttore alla Miosotys Dans Academy di Montelupo Fiorentino, che scrive sui social: “Riposa in pace, grande guerriero. Sarai sempre nei nostri cuori”. Insieme a lui viaggiava la fidanzata, Maria Carmela, 36 anni, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Approfittando del primo giorno in cui il decreto in vigore consentiva gli spostamenti fuori dal comune, la coppia stava andando a trovare alcuni parenti che vivono sul litorale, in provincia di Livorno. Nei pressi della semi-curva prima dell’innesto dell’A12, nel comune di Collesalvetti, si è verificato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Un terribile incidente sulla Firenze-Livorno-Pisa è costato la vita di un giovane preparatore atletico di 33Castellino era un culturista e preparatore atletico e lavorava come istruttore alla Miosotys Dans Academy di Montelupo Fiorentino, che scrive sui social: “in. Sarai sempre nei nostri cuori”. Insieme a lui viaggiava la, Maria Carmela, 36, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Approfittando del primo giorno in cui il decreto in vigore consentiva gli spostamenti fuori dal comune, la coppia stava andando a trovare alcuni parenti che vivono sul litorale, in provincia di Livorno. Nei pressi della semi-curva prima dell’innesto dell’A12, nel comune di Collesalvetti, si è verificato ...

RobertoMaroni_ : Ciao Marco ?? riposa in pace - ottovanz : RT @padremarcosj: DESIDERI?? Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore non è inquieto finché non riposa in te. - S.Agostino Tutta… - sabri250709 : RT @padremarcosj: DESIDERI?? Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore non è inquieto finché non riposa in te. - S.Agostino Tutta… - asti_gioachino : RT @padremarcosj: DESIDERI?? Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore non è inquieto finché non riposa in te. - S.Agostino Tutta… - blusewillis : Riposa in pace, agente Hooks. -

Ultime Notizie dalla rete : Riposa pace Le parole e gli sguardi del presepe che si riposa Avvenire Le parole e gli sguardi del presepe che si riposa

Oggi per chi scrivo? Il mio non è uno sfogo personale sui fatti del giorno, vorrei fosse un aiuto per chi cerca di parlare con un amico. Anch'io ho le lacrime agli occhi questa mattina perché ho decis ...

Non c'è pace nelle case di riposo: scoppiano nuovi focolai, scatta la corsa al programma di vaccinazione

ANCONA - Non c’è pace per le case di riposo. Il virus si è di nuovo insinuato nelle residenze sanitarie. Torna alto l’allarme cluster, dopo che l’altra notte ...

Oggi per chi scrivo? Il mio non è uno sfogo personale sui fatti del giorno, vorrei fosse un aiuto per chi cerca di parlare con un amico. Anch'io ho le lacrime agli occhi questa mattina perché ho decis ...ANCONA - Non c’è pace per le case di riposo. Il virus si è di nuovo insinuato nelle residenze sanitarie. Torna alto l’allarme cluster, dopo che l’altra notte ...