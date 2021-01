"Per cancellare Renzi serve gilet esplosivo"/ Rocca (Il Fatto): "Scelta esistenziale" (Di sabato 9 gennaio 2021) Il blogger de Il Fatto Quotidiano Massimo Rocca choc su Renzi. Ira Italia Viva: ".Siamo alle minacce di eliminazione fisica: ecco cosa dobbiamo subire" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021) Il blogger de IlQuotidiano Massimochoc su. Ira Italia Viva: ".Siamo alle minacce di eliminazione fisica: ecco cosa dobbiamo subire"

raffaellapaita : “Se il prezzo per cancellare Renzi dalla politica italiana è indossare il gilet esplosivo e consegnare il paese all… - brandobenifei : Il rimpasto della giunta #Fontana per mano di #Salvini è la certificazione di un fallimento. Ma non sarà certo il n… - LiaCapizzi : Twitter fa un ulteriore passo rispetto a tutti gli altri social. Chiede a Trump di cancellare gli ultimi 3 tweet, p… - icarusfvllz : @folkvrare pensala come vuoi, ma ti consiglio di cancellare sopratutto per rispetto. - RaffaGua : RT @GuidoCrosetto: Iniziano a cancellare post, poi passano alla sospensione temporanea, poi cancellano l’account. Però, siccome nel frattem… -