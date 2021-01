Pagelle Milan Torino: TOP e FLOP del match VOTI (Di sabato 9 gennaio 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Milan Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Torino, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Brahim Diaz FLOP: Singo VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 17ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Brahim Diaz: SingoAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Le pagelle di #MilanJuve: ?? Chiesa imprendibile ?? Calabria promosso da mediano ?? Hernandez irriconoscibile ?? Ben… - Angolo_Milan : #Ilicic straripante??, disastro #Maggio?. Le pagelle di #BeneventoAtalanta per il #fantacalcio ?? - _Codeine__ : RT @GoalItalia: Le pagelle di #MilanJuve: ?? Chiesa imprendibile ?? Calabria promosso da mediano ?? Hernandez irriconoscibile ?? Bentancur r… - infoitsport : LIVE Milan-Juventus 1-3, Serie A calcio in DIRETTA: highlights e pagelle. Vittoria dei bianconeri firmata da Chiesa… - infoitsport : Milan-Juventus 1-3, le pagelle: Theo Hernandez travolto, Leao è solo. Finalmente Chiesa, Ronaldo non c'è -