MotoGp, intervista ad Andrea Dovizioso: 'Alla Ducati mai trasparenti' (Di sabato 9 gennaio 2021) "Quale vi piace di più?". Andrea Dovizioso si sposta tra le due Yamaha da cross nel suo capannone e piazza sul portanumero il 34 ("Torno agli inizi, è una nuova carriera"), uno opaco e uno lucido. "... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) "Quale vi piace di più?".si sposta tra le due Yamaha da cross nel suo capannone e piazza sul portanumero il 34 ("Torno agli inizi, è una nuova carriera"), uno opaco e uno lucido. "...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp intervista Le verità di Dovizioso: "Ho dato l'anima per la Ducati, ma non sono stati trasparenti" La Gazzetta dello Sport MotoGP, LIVE - 12 Ore del Golfo: ecco lo streaming della gara. Rossi scatta 8°

MotoGP: VIDEO - Scatta alle 7:30 italiane la prima parte di gara di sei ore. Il Team VR46 Monster Energy punta di nuovo alla vittoria di classe, Marini il più veloce dei tre in qualifica ...

MotoGP, Petrucci: “Devo fare del mio meglio da subito”

In un’intervista rilasciata a Speedweek, Petrucci si è mostrato ottimista guardando al suo futuro: «La vedo come un’occasione, so che devo fare del mio meglio fin dall’inizio della stagione e mostrare ...

