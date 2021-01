Milan | Massara | «Calhanoglu? Siamo fiduciosi Parliamo del mercato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Frederic, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino: le sue dichiarazioni Frederic, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino.– «una squadra con un grandissimo spirito. Leader come Ibra e Calha non fanno mai mancare il loro apporto. Vedremo se ci sarà bisogno di loro stasera. IBRAHIMOVIC – «Ibra rientra dopo un mese quindi non ha molti minuti. Calha è un po’ acciaccato, ma è a disposizione». RINNOVI – «perché il dialogo continua. Sono due professionisti straordinari che pensano alla squadra.speranzosi di avere buone notizie il prima ...