Live non è la D’Urso sospesa la puntata del 10 gennaio: ecco cosa andrà in onda al suo posto (Di sabato 9 gennaio 2021) In queste ore è sopraggiunta una notizia inerente la messa in onda di Live non è la D’Urso di domenica 10 gennaio. Fino a ieri, la stessa Barbara D’Urso aveva annunciato anche sui social il ritorno del suo programma serale dopo la consueta pausa natalizia. A quanto pare, però, qualcosa è andato storto all’ultimo momento e il programma è stato sospeso. Mediaset, infatti, ha appena annunciato che la messa in onda della trasmissione di Lady Cologno è slittata a domenica 17 gennaio. Il motivo risiede nel fatto che si è voluto privilegiare uno speciale su di una figura molto importante per l’umanità, ovvero, Papa Francesco. ecco, dunque, quello che andrà in onda. Live non è la ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 9 gennaio 2021) In queste ore è sopraggiunta una notizia inerente la messa indinon è ladi domenica 10. Fino a ieri, la stessa Barbaraaveva annunciato anche sui social il ritorno del suo programma serale dopo la consueta pausa natalizia. A quanto pare, però, qualè andato storto all’ultimo momento e il programma è stato sospeso. Mediaset, infatti, ha appena annunciato che la messa indella trasmissione di Lady Cologno è slittata a domenica 17. Il motivo risiede nel fatto che si è voluto privilegiare uno speciale su di una figura molto importante per l’umanità, ovvero, Papa Francesco., dunque, quello cheinnon è la ...

