Leao | “Abbiamo dato le risposte giuste dopo la sconfitta con la Juve”

Rafael Leao, l'autore del primo gol nella vittoria contro il Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo dei rossoneri: "Abbiamo perso l'ultima partita contro una squadra di qualità come la Juventus, la nostra mentalità è sempre quella di giocare per vincere e oggi Abbiamo dato le risposte giuste. Oggi ho aiutato a portare a casa i tre punti con un gol, questa è la cosa più importante". Ti trovi bene da punta centrale?"La cosa fondamentale è dare il massimo per la squadra indipendentemente dal ruolo. Giocando da punta centrale ho più possibilità per attaccare la profondità e far male".

