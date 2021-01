Le attività che violano le regole anti-Covid fanno concorrenza sleale: vedi Capodanno (Di sabato 9 gennaio 2021) Le festività appena trascorse rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria perché è stato un Natale particolare per tutti, o quasi, se è vero che la maggior parte degli italiani ha dato prova di grande responsabilità rispettando le norme imposte dal dpcm per arginare la seconda ondata del contagio da Covid19. Pranzi e cenoni casalinghi con il rosso che colorava l’intera Italia, oltre alle tovaglie, con l’unica concessione di circolare una sola volta al giorno verso un’altra abitazione in numero di due adulti più figli minori di 14 anni; detto questo, se intorno al presepe o sotto l’albero di Natale ci siano stati mini assembramenti non lo sapremo mai, perché viviamo in uno Stato democratico e la polizia, in quel caso, al massimo ci ha bussato alla porta per ammonirci bonariamente dopo la chiamata del vicino e gli schiamazzi sospetti provenienti dalla nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Le festività appena trascorse rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria perché è stato un Natale particolare per tutti, o quasi, se è vero che la maggior parte degli italiani ha dato prova di grande responsabilità rispettando le norme imposte dal dpcm per arginare la seconda ondata del contagio da19. Pranzi e cenoni casalinghi con il rosso che colorava l’intera Italia, oltre alle tovaglie, con l’unica concessione di circolare una sola volta al giorno verso un’altra abitazione in numero di due adulti più figli minori di 14 anni; detto questo, se intorno al presepe o sotto l’albero di Natale ci siano stati mini assembramenti non lo sapremo mai, perché viviamo in uno Stato democratico e la polizia, in quel caso, al massimo ci ha bussato alla porta per ammonirci bonariamente dopo la chiamata del vicino e gli schiamazzi sospetti provenienti dalla nostra ...

